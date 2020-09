Han var politimand på treholdsskift i København, og hun havde gang i en spændende forskerkarriere på universitetet. Men efterhånden begyndte tvivlen at nage. For hvad med det nære familieliv med børnene og ønsket om at være mere sammen? Med inspiration fra ”Bonderøven” og amish-folket tog Ida og Kasper Dresen et radikalt valg, som de ikke har fortrudt