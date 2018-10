Birgit Meister: Det er velfærd, når kirkedørene står åbne hver søndag

Når Birgit Meister læser en artikel om, hvordan kirken bør forny sig, hvordan besøgstallet er en katastrofe, eller om, hvor misforstået dens tilbud er, så tænker hun på den umiddelbare glæde, der lyste ud af et lille barn, som var med sin mor til gudstjeneste

Det lille barn på måske tre-fire år sad på sin mors arm og blev båret ud af kirken. Organisten spillede postludiet på orglet, musikken omkransede os alle.

Det havde været en lang gudstjeneste, et andet lille barn, en stille pige, var blevet døbt, der var foregået meget, salmesang og læsninger, der var mange til alters, kirken havde været ret fuld. Gode salmer og også mindre kendte salmer, som ikke alle kunne synge med på.

Kinderne var røde på den lille dreng, der var ikke noget at sige til, at han måske var en smule træt. Og så var det, han sagde, da han var lige ud for mig i kirkens midtergang:

”Det er dejligt at gå i kirke!”.

Det var måske ikke lige den sætning, man havde ventet sig på det tidspunkt fra den lille deltager.

Det er et par år siden, det skete, men øjeblikket har jeg aldrig glemt. Og jeg har tit haft lyst til at fortælle om det.

Ofte når jeg læser en artikel eller et udsagn om, hvordan kirken bør forny sig, hvordan besøgstallet er en katastrofe, eller om, hvor misforstået dens tilbud er, eller om, hvordan det hele kunne være meget, meget anderledes og bedre, nyt, smart og indbydende, så tænker jeg på den umiddelbare tilfredshed og glæde, der lyste ud af barnet, der havde fået en god og berigende oplevelse,

Selvfølgelig var det også særlig dejligt at sidde på mors arm, varm og tryg, men det lille indlæg i debatten forekommer mig ofte meget mere ægte, end de tunge, fortænkte udsagn. De klynger sig ikke til mors arm, men snarere til uforståenhed og mangel på fantasi.

Der er faktisk mennesker her til lands, der holder af at gå i kirke, og som i kirkens rum finder et fristed eller finder en plads til eftertænksomhed, til ro, til tankebearbejdelse, til refleksion.