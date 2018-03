Biskop, snart kongelig konfessionarius: Det her handler ikke om lille Poulsen

Den 1. april tiltræder biskop Henrik Wigh-Poulsen som kongelig konfessionarius. Han er både glad og lidt betuttet ved den tillid, som er blevet ham vist

Når biskop Henrik Wigh-Poulsen ser ud ad vinduet fra sit skrivebord i bispekontoret i Aarhus, kan han se mod Tangkrogen og Aarhus-bugten. Det er sådan en udsigt, som får Gnags’ ”Lav sol over Aarhus” til at spille på biskoppens indre playliste. I dag har tågen malet udsigten nærmest mælkehvid, men inde på bispekontoret står landskabet klart takket være de malerier, stiftet har fået lov at låne fra gemmerne på kunstmuseet ARoS.