Lærer: Det største chok kom, da de så mit tørklæde

Da Amal Najjar var 10 år, startede hun på Tovshøjskolen i Gellerup i Aarhus som den eneste indvandrer i klassen. Lidt over 30 år senere er hun lærer på samme skole, men i dag er næsten alle elever af anden etnisk herkomst

Amal Najjars far havde på forhånd sagt til hende, at hun ikke skulle tage tørklæde på, da hun i 1987 skulle starte i en dansk folkeskole på Tovshøjskolen i Gellerup i det vestlige Aarhus. Hvis hun skulle gøre det, skulle det være af lyst, og hun skulle være i stand til at forstå og redegøre for, hvorfor hun bar tørklædet. Så hun kunne fortælle sine nye danske klassekammerater om årsagen og føle sig tryg ved det. Det var den blot 11-årige pige altså endnu ikke på det tidspunkt.

Familien var lige ankommet fra Libanon som flygtninge fra den borgerkrig, der dengang hærgede landet. Amal Najjar var den eneste indvandrer i klassen. Det var et kulturmøde i klassisk forstand, husker hun.

”Det var jo helt anderledes dengang,” siger Amal Najjar.

”Jeg kendte slet ikke noget til deres verden. Det var skræmmende. Jeg var meget chokeret, og det var de sådan set også, for der var ingen andre end mig med muslimsk baggrund.”