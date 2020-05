I en landsby i Syrien sidder Hevin og Henderin på fire år. De er født og opvokset i Danmark, og det er første gang, de er i Mellemøsten. For over to måneder siden blev deres storebror og mor, Huda Ali Ahmad, dræbt. Deres far har tilstået drabene. I Langeskov på Fyn håber deres nærmeste at se pigerne igen, men håbet svinder dag for dag