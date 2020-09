Covid-19 har psykiske konsekvenser: Det værste var nattens mareridt og angsten for det ukendte

Knud Frederiksen levede et helt almindeligt liv, da han i foråret blev ramt af corona. Han følte sig som en spedalsk, da han blev indlagt, og han frygtede at dø. I dag er han erklæret fri for covid-19, men han er stadig bange for at blive smittet. Han er blevet hjulpet af et krisepsykologisk beredskab på Herlev Hospital og mener, at det er vigtigt at tage de psykiske eftervirkninger af covid-19 langt mere alvorligt