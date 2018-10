Hovedløs digitalisering fremmer en rå og kynisk tilgang til tilværelsen

Vi skal have tillid til, at de digitale løsninger bliver frivillige, og at den enkelte får mulighed for at tage stilling til, om dette her er noget, de kan have glæde af som supplement til den pleje, de i øvrigt får, mener Lis M. Frederiksen

Mere digitalisering handler altid om mennesker. Mennesker, der ikke længere skal tage telefonen og tale med en medarbejder i kommunen eller få besøg af hjemmeplejen, mennesker, der selv skal sidde derhjemme og ordne bankforretninger og post fra det offentlige og nu også hjælp til medicin og andre former for nødvendig pleje. Gamle mennesker, der måske nok kan finde ud af at gøre det, men som er meget alene og derfor savner menneskelig kontakt.

Jeg ser dagligt sosu-assistenter ind og ud ad døren hos naboer på hurtige besøg, og det er nogle nye næsten hver gang. Der kan ikke være megen tid til at sidde og holde i hånden og snakke sammen. Plejehjemspladser er efterhånden svære at få lov til at få, hvis man skulle ønske det. De er dyre – og dyrere end at sende hjemmeplejen ud. Risikoen er, at begejstringen over vores fantastiske evne til at digitalisere snart sagt alt i denne verden, efterlader os med et samfund, hvor menneskelige følelser og nærvær ikke spiller nogen nævneværdig rolle. Mens den rå og mere kyniske tilgang til tilværelsen sejrer.

Vores samfund står over for nogle svære valg, når vi taler om at øge digitaliseringen af hjælp og pleje til dem, der har behov. Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvilket ben man skal stå på. På den ene side bliver der flere og flere gamle med behov for støtte og hjælp i dagligdagen. Hovedparten er fra 80 år og opefter, og vi lever længere og længere. På den anden side ved vi godt, at der er en grænse for samfundets ressourcer, menneskehænder, som kan stå til rådighed i døgndrift.