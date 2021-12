Døende filosofi- professor: Handl således, at du ville gentage dine handlinger

R eolerne på hjemmekontoret i Frederiksbergvillaen er fyldt med folk, der gennem tiden har sagt filosofiprofessoren Lars-Henrik Schmidt noget. Et falmet foto af oprørslederen Che Guevara, gipsbuster af Sokrates, Voltaire og Rodins ”Tænkeren”, en smilende buddhafigur og en lille kristusfigur fra Rio de Janeiro med udstrakte arme mellem de tusindvis af bøger. Men selvom alverdens visdomstraditioner på den måde vælter ud af Lars-Henrik Schmidts reoler, har kristendommen altid haft en særlig plads på både hjemmekontoret og i den vestlige civilisation i det hele taget, som han siger. Og for foden af filosofiprofessorens bugnende bogreoler står et indrammet broderi med et budskab, som han betragter som vores vestlige fællesskabs stærkeste fundament.