Drømmen om kærlighed førte Charlotte i armene på en internetsvindler

Charlotte Sander Larsen forelskede sig stormende i en mand på nettet. Der var imidlertid tale om en falsk Facebook-profil, som ville franarre hende penge. Kærlighedssvindel på nettet sker, når blind tillid møder grov manipulation, hvor ofrene forblændes af en utopisk fantasi

Charlotte Sander Larsens 58-årige spinkle krop var fregnet af sommersolen og fyldt af forventning.

Blip. En lysegrå taleboble udfyldte skærmen på telefonen, der havde ligget trofast ved hendes side i sengen hele natten.

”Er du bange for noget?”, skrev hendes nye Facebook-flirt.

Blip. ”Hvad nu, hvis du bliver skuffet,” lød Charlottes svar kort efter med blåt i korrespondancen.

Normalt skulle Charlotte Sander Larsen redde de mænd, hun var sammen med. Med Fintan Conloach var det anderledes. Han var velhavende, veluddannet, velfungerende. Ville en socialpædagog fra Nørrebro i København være nok for den australske verdensmand?

Det var kun to uger tidligere i august 2017, at Charlotte Sander Larsen havde hørt fra Fintan Conloach første gang. Beskeden var tikket ind om natten, og da hun som sædvanlig var kommet for sent ud af døren den morgen, havde hun knap nok tid til at læse den.

Men et ord nåede at springe hende i øjnene, og en varm følelse bredte sig i kroppen. Fintan var captured af Charlottes smil, som han var stødt på på Facebook.

Captured. Hun var senere gået hjem for at slå ordet op i ordbogen, bare for at være sikker. Fanget eller betaget stod der.

Normalt var det gamle klassekammerater, der ville i kontakt igen på Facebook, og Charlotte havde undret sig, da den fremmede australier anmodede om at blive hendes ven.

Fintan Conloach hed han, og hans profil bugnede af strandbilleder og store huse. Det viste sig, at han var enkemand og havde en pensionisttilværelse i sigte, efter han snart havde afsluttet sin sidste opgave som olieingeniør. Og med sønnen på kostskole i England stod verden åben for ham.

Han var ikke som de mænd, Charlotte Sander Larsen tidligere havde været kæreste med. Forholdet til hendes søns far var for længst slut, og hendes seneste store kærlighed havde haft et hashmisbrug og svært ved at tage vare på sig selv. Alligevel var det ham, der sluttede forholdet.

Hun var ikke stolt af det, men selvom de tidligere kærester i hendes øjne var tabermænd, havde de alligevel været bedre end udsigten til at blive gammel alene. For mere end alt andet fantaserede hun om at finde den eneste ene.

Det var måske derfor, at Fintan Conloachs Hollywood-romantiske tilnærmelser med digte og søde ord havde så stor effekt på hende.

”Jeg har aldrig set dig, men jeg ved, at du er perfekt for mig. At binde sig i et forhold er et løfte om, at to mennesker vil elske hinanden for evigt, altid være hinanden hengivne og være loyale over for hinanden,” skrev han.

Hun havde aldrig læst noget lignende fra en mand.

De digitale samtaler med manden på den anden side af jordkloden blev hendes natlige beskæftigelse. Hun holdt sig vågen til klokken et, hvor han plejede at skrive, og telefonen, som normalt var slukket om natten, sørgede hun for at holde tændt og tjekkede efter, at lyden var skruet helt op.

På arbejdet sneg hun sig til at se, om han havde skrevet noget sødt. Som regel kaldte han hende baby og honey. Til november skulle han komme til København og besøge hende.

Romance scam eller kærlighedssvindel er navnet på en type af it-kriminalitet, hvor gerningsmænd opretter falske profiler på sociale medier og datingsider og indleder virtuelle kærlighedsforhold med deres ofre.

Svindlernes udvikler et personligt forhold til ofrene gennem intense korrespondancer, der ofte fortsætter i flere måneder. Det er tid nok til at opbygge en tillid, der kan misbruges til at franarre ofrene penge.

Men den økonomiske svindel er sjældent den værste del for dem, det går ud over. At være blevet manipuleret af en fiktiv person kan efterlade ofrene med følelsesmæssige sår, siger professor Monica Whitty fra University of Melbourne i Australien, hvor hun i mange år har forsket i kærlighedssvindel på nettet.

Der er et mønster at spore hos ofrene for kærlighedssvindel, som ifølge professor Monica Whitty typisk har, hvad man kan kalde en hyperromantisk forestilling om kærligheden. Det vil sige, at de har en overromantiseret forestilling om, hvordan kærlighed skal være.

Samtidig har de en tendens til at idealisere deres partner og ophøje ham eller hende til at være det perfekte menneske.