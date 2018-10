Hinduisme-forsker: Amma er kendetegnet ved en blød synkretisme

Guruens omfavnelse repræsenterer en individuel historie, som man kan tillægge den værdi, man ønsker, forklarer lektor, ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger

En af de danske forskere, som har beskæftiget sig mest indgående med hinduisme, er Marianne Qvortrup Fibiger, der er lektor, ph.d. ved institut for kultur og samfund på Aarhus Universitet. Hun var med, da Amma kom til Danmark.

Amma beskriver sin religion som kærlighed. Hvordan vil du beskrive den?

”Hvis man ser på eksempelvis den meditation, hun guidede i dag, så står den for noget neutralt. Hun talte om hvide fredsblomster og barnets uskyld, hvilket kan henvise til den kristne kultur, men også til Krishna som barn, og så er det blandet med de hinduistiske meditationslyde. Amma er kendetegnet ved en blød synkretisme, som gør, at hun kan indskrives i stort set alle religioner.”

Hvornår har der sidst været en religiøs skikkelse som Amma i Danmark?

”Det har været Dalai Lamas besøg. Det specielle ved Ammas event er, at man ikke skal betale for at deltage. Hun er en guru, som er kendt for at gøre godt gennem et anerkendt hjælpearbejde, og man kan ikke finde historier om, at hun bruger store summer på sig selv med luksushjem og limousiner.”