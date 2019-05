Privat omsorg i smukke omgivelser er en kærkommen oase for demente og pårørende. Men jo mere velfærd man kan tilkøbe, desto mere svækkes idéen om et velfærdssamfund med lige muligheder, mener nogle eksperter. Andre ser velfærdsforsikringer som en mulighed for højere livskvalitet i den sidste tid