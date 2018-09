Nils Malmros debuterede som filminstruktør for 50 år siden med et umodent plagiat over en fransk film. Erkendelsen er hans egen, men han lærte af sine fejl og har siden forsøgt at skabe film, hvor han ikke ”kloger sig”, men bare fortæller, hvad han kan huske. Han kalder sig selv en outsider eller ener i filmmiljøet, og hans metoder er ikke altid faldet i god jord hos skuespillerne