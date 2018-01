Er det i orden at hygge sig med brændeovne, selv om de forurener?

Brændeovne er den helt store luftforurener. Alligevel har mange en derhjemme. Men ovnene er ikke kun et helbredsmæssigt og økonomisk problem. Det er også etisk betænkeligt at påføre andre ulemper gennem egen nydelse, mener forskere

Menneskets udvikling tog et kvantespring, da vi lærte at beherske ilden. Bålet holdt vilde dyr stangen, varmede os om natten, og vores hjerner blev større og kæberne mindre, da vi lærte at stege maden. Og det var omkring bålet, vi begyndte at fortælle hinanden historier.

Netop denne urgamle tilknytning til levende ild er grunden til mange af de brændeovne, der står i danske hjem. For ofte er ovnen ikke en nødvendig varmekilde. Den er mere til for hyggens skyld.