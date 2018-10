Er sport en sekulariseret form for askese?

Forholdet til krop og sundhed er et billede på samfundsudviklingen, konstaterer præst og læge. De efterlyser plads til ånd og advarer mod en kultur, hvor den enkeltes personlige stræben erstatter sociale mål

En søndag var professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen inviteret til fødselsdag i Dyrehaven nord for København. Sognepræst ved Marmorkirken Mikkel Wold var inviteret til samme fødselsdag, men ankom mere end en time for sent. Turen fra kirken i det indre København til Dyrehaven havde vist sig at være et sandt forhindringsløb denne søndag, fordi der blev afholdt triatlon. Wold ankom fuld af irritation over de mange ekstremsportsudøvere. Nok kan han værdsætte en tempofyldt cykeltur med høj puls i ny og næ, men Bente Klarlund Pedersen husker, hvordan han fik talt sig varm i en analyse af ekstremsportens fortrædeligheder.

Hun beskæftiger sig professionelt med sundhed og motion, og hun indleder gerne dagen med en trave- eller løbetur, og hun var ikke enig i alle Mikkel Wolds analyser ved fødselsdagen i Dyrehaven, men de indledte en samtale, hvor krop, ånd og mening blev nøgleord. Samtalen har de siden fortsat på skrift, hvilket har resulteret i bogen ”Krop og ånd – og meningen med livet. Samtaler om sport og spiritualitet”. Bogen udkommer i næste uge.

Overskriften for samtalen mellem lægen og præsten kunne være de kendte ord ”En sund sjæl i et sundt legeme”. Det er et sundhedsideal, de fra hvert sit faglige ståsted kan tilslutte sig denne eftermiddag i Bente Klarlund Pedersens stue i det indre København, hvor de har sat sig til rette med fyldte kaffekopper.

De er enige om, at opmærksomheden på kroppen er tiltaget, mens ordet sjæl i værste fald er ved at ophøre med at give mening. Mikkel Wold gør opmærksom på talemådens historiske rod, som går tilbage til antikken og den romerske digter Juvenal.

”Det hedder oprindeligt ’Lad os bede guderne om en sund sjæl i et sundt legeme’. Set fra antikkens synspunkt var troen på det guddommelige en del af pakken med den sunde sjæl og det sunde legeme. Kroppen og sjælen hang sammen, begge dele var vigtige og skulle passes, man havde en overbevisning om, at mennesket var rettet mod noget andet og mere end det dennesidige.”

Bente Klarlund Pedersen siger om sig selv, at hun er motionsmissionær. Mikkel Wold afbryder hende og siger:

”Nej, du er da folkeoplyser.”

Hun ryster på hovedet. Hun har ikke noget mod at blive beskrevet som missionær, men hun kan få dårlig samvittighed, når hun tænker på, om hun har været med til at skabe et skævt syn på sundhed.

”I dag bliver det gode liv set som det sunde liv, og så er der nogle, som føler, at de ikke hører til. Når jeg bliver opmærksom på det, så kan jeg godt få et stik af dårlig samvittighed.”

Sammen med den øgede bevidsthed om værdien af en sund og aktiv livsstil, som hun har talt for, ser hun tegn på, hvad hun betegner som sundhedisme. Med det hjemmestrikkede begreb beskriver Bente Klarlund Pedersen en kultur, hvor sundhedsperspektivet fortrænger andre måder at se livet på. En kultur, hvor sundheden bliver en ideologi:

”Hvis ens egen sundhed bliver det vigtigste mål for det enkelte menneskes personlige stræben og erstatter menneskelige og sociale mål, så er sundhed blevet en religion, hvor sygdom ses som straf for syndig adfærd.”

Mikkel Wold:

”Som ved så mange andre ismer lurer faren for ubarmhjertighed over for den, der ikke følger sundhedismens paroler. Og det går let ud over kropsdyrkeren selv, hvor selvfordømmelsen og det deraf følgende had kan lure, hvis kroppen ikke er perfekt. Og sundhedismen har også ført til en pariagørelse af den overvægtige.”

Men hvad får sundhedismen til slå rod i et samfund som det danske? Bente Klarlund Pedersen ser en sammenhæng mellem vores forhold til sundhed og tidsånden. Hun henviser til de mange billeder af løbende politikere i medierne og siger:

”Kronprins Frederik, statsministeren og mange andre magtfulde mennesker løber, og det viser, at de er målrettede og vedholdende. Jeg vil mene, at løb er blevet en del af vores tids magtsprog, og det at løbe langt er også en del af tidsånden. Vi er i princippet ikke bundet af traditioner og forventninger, men sat fri som individer, vi er frie til at løbe langt, men med den frihed følger også, at vi selv skal tage ansvaret for vores identitet og selvrealisering.”

Når Mikkel Wold skal beskrive, hvad der kan få sundhedismen til at slå rod, henviser han til et essay skrevet af den østrigske psykiater Viktor E. Frankl, ”Sport – nutidens askese”. Frankl beskriver mennesket som et væsen på jagt efter mening og livsindhold. I det 20. århundrede har der, ifølge Frankl, bredt sig en følelse af formålsløshed og tomhed, et eksistentielt vakuum, og i den situation forsøger mennesket at skabe spænding og kræver den unødvendige præstation og den unødvendige opofrelse af sig selv: