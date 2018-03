Mødet med en skleroseramt gav 51-årige Mikkel retning i livet: Et kald er en vældig kraft, men også en tyngende forpligtelse

Hvordan finder man sit kald? Og hvordan håndterer man den drivkraft, der følger med? For lægen og sømanden Mikkel Anthonisen gav mødet med en skleroseramt smed ham pludselig en klar retning i livet, men det er ikke kun lykken at kende sit formål

Lægen så på sin patient: En stor, stærk og stolt smed, der havde brugt de seneste par år på at udleve sin drengedrøm om at bygge en kopi af den legendariske kaptajn Joshua Slocums skib ”Spray”. Skibet, der fra 1895-98 bragte Slocum alene rundt om jorden som den første i verden. Når kopien var bygget, ville smeden tage samme tur. Det var planen, men nu sad han her på Rigshospitalet med to ben, som sklerosen havde taget kræfterne ud af. Han kunne ikke længere gå ordentligt. Og det var slut med sejle, sagde han til sin læge.