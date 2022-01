”Evangeliet skal man omgås uden sukker” – og ni andre mindeværdige citater fra Dronningen

Da dronning Margrethe holdt sin nytårstale nummer 50, gentog regenten et af sine livsprincipper: ”Vi skal møde vore medmennesker med åbenhed. Andres livshistorie kan gøre os klogere. At spejle sit liv i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lærer sig selv at kende i mødet med andre.”

Denne artikel er en del af en serie: Dronning i 50 år Gå til seriesiden

Og Dronningen har givet danskerne rig mulighed for at lære dem selv at kende i mødet med regenten, siden hun i oktober 1976 gav sit første store solointerview til journalist Anne Wolden-Ræthinge (1929 - 2016), bedre kendt som Ninka.

Regenten holder af at formulere sig og har fortalt, hvordan hun som barn legede med sproget, som hun mestrer fra det rappe til det alvorsfulde. De følgende citater er hentet fra bøger, interviews og taler, hvor Dronningen taler om tro og eksistens. En del af dem er gengivet i Jens Andersens bog ”Om man så må sige. 350 Dronning Margrethe-citater”.

1. Om antisemitisme:

”Det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem, også her hos os. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører igen steder hjemme. Det er noget, som vi skal være meget opmærksomme på og hjælpe hinanden med at modarbejde.”

Nytårstalen 2019

2. Om altergang:

”Altergangen er meget væsentlig for mig, og netop dér, hvor man ikke er særlig enig med det, præsten siger. Og hans valg af salmer bryder man sig heller ikke om. Men altergangen, det er altergangen! Den skal ingen tage fra mig.”

I bogen ”Margrethe”, 2005

3. Om næstekærlighed:

”Lad os prøve at se de mennesker, der omgiver os. Lad os huske også at lægge mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. ’Hvordan står det til derhenne?’ Er der brug for en hjælpende hånd, lidt omsorg eller blot et genkendende godmorgen, et nik til en, vi står i kø med ved kassen?”

Nytårstalen 2016

4. Om kvindelige præster:

”Problemet er lige ved at være, at der er for mange kvinder nu. Der skulle nødig blive mere end 55 procent. Det ville jeg ikke synes var en god ting for folkekirken. Nu er jeg lidt gammeldags, hvad kvinder angår, men jeg er også en halvgammel kone, så der er nok ikke noget håb tilbage for mig.”

I bogen ”Margrethe”, 2005

5. Om Bibelen:

”Evangeliet skal man omgås uden sukker. ”

I bogen ”Dronning i Danmark”, 1989

6. Om at give troen videre:

”Jeg trak mine sønner med i kirker, først og fremmest til højderne. Og særligt da de var yngre. Det har ikke bidt vildt på dem (….) Jeg må indrømme, at jeg nok har været for blufærdig til virkelig at tale med dem om disse ting. Jeg er forfærdelig bange for at evangelisere. Men måske har jeg presset for lidt over for mine børn, så jeg har givet for lidt videre.”

I bogen ”Margrethe”, 2005

7. Om skabelse:

”Vi er skabernes værk alle sammen, og vi er i hans hånd. Til syvende og sidst. Man står ikke alene. Selv når man har kvajet sig helt enormt, er man ikke alene.”

I bogen ”Samtale med Dronning Margrethe”, 1979

8. Om kirkegang:

”Jeg synes, der er noget rart ved at komme så jævnligt i kirke, at det kan være et omdrejningspunkt for ugen. Så mærker man, hvordan året skrider frem, blandt andet gennem alle vores julesalmer, påskesalmer og andre gode sange. Jeg synger gerne alt, hvad jeg kan – det med der nu er tilbage af ens noget røgmolestrerede stemme.”

I bogen ”M – 40 år på tronen”, 2011

9. Om tro og viden:

”Der er ingen, der siger, man skal slå hovedet fra, når man går ind i kirken. Brug det dog, du har det. Der er masser at bide i – også intellektuelt.”

Til Danmarks Radio i 2017

10. Om tilgivelse:

”Selv om jeg mener, at jeg forstår evolutionsteorien – og at den også for mig hører med som en del af et sandt verdensbillede – er vi ikke desto mindre skabt, og jeg tror, at Skaberen kender os og ved meget mere om os, end vi selv gør. Derfor er der en tilgivelse, som vil ramme os meget hårdere end nogen fordømmelse.”

I bogen ”En familie og dens Dronning”, 1996

​​