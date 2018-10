Connie er havnet i et stort dilemma: Skal jeg fortælle min nevø om hans biologiske far?

Det kan være byrdefuldt og komplekst at love ting på dødslejer, for som familie er man ikke sporet ind på at sætte grænser eller modsige en person, som er på vej til den anden side

Kære brevkasse

Jeg søger råd om en hemmelighed, som jeg gerne ville have været foruden. Min ældste søster døde for en hel del år siden og efterlod sig voksne børn og deres far. Min søster og jeg lignede hinanden meget i væremåde. Jeg er midt i 50’erne, og hun var godt 10 år ældre. Min ældste nevø og jeg har haft et tæt bånd. Vi har kun syv-otte år imellem os og har derfor blandt andet haft mange sjove oplevelser med hinanden og vores venner. Hans mor betød alt i hans liv, og nogle af hendes egenskaber ser han i dag i mig. Han har ikke de store følelser for sin far, som i øvrigt har valgt at skabe sig en tilværelse med en ny kvinde i et andet land, og han kommer kun til Danmark et par gange om året.

I går havde jeg så besøg af min søsters tætte veninde, som ville videregive en vigtig information til mig med begrundelse i, at hun selv skranter en del. Hun fortalte, at hun havde givet min søster følgende løfte: Når min svoger er gået bort, skulle hun fortælle min nevø, at min svoger ikke er hans biologiske far, men en navngiven anden mand, som er død for snart 10 år siden, og at min nevø dermed har en halvbror.

Jeg er rystet. Nok ikke så meget fordi min søster har været utro, men at hun ikke selv fortalte sandheden, mens hun havde chancen. Hun har ønsket at skåne min svoger, hvilket er årsagen til, at det først skal frem efter hans død.

Han har ikke just været den bedste ægtemand, og lige nu kan jeg slet ikke forstå, at hun ikke bare kunne tage denne hemmelighed med sig i døden. Hvis jeg skulle afsløre dette for min nevø, ville det knuse ham totalt. Måske på grund af faderskabet, men især fordi den mor, han igennem hele livet har forgudet og sat på en piedestal, ikke har været ærlig.

Jeg har lyst til at drøfte det med min anden storesøster, men ligesom jeg helst ville have været informationen foruden, mener jeg heller ikke, at jeg kan tillade mig at sætte hende i samme dilemma. Hvad gør jeg med min viden?

Venlig hilsen

Connie

Kære Connie

Tak for dit brev. Vi forstår så inderligt godt, at du ville have været dette foruden. På en måde er der pludselig kastet en tung sæk med sten i din favn. Det burde ikke være sket, ligesom det heller ikke burde være sket for din søsters gode veninde.

Et helt afgørende spørgsmål er, hvorvidt din storesøster med sikkerhed vidste, at din nevø har en anden far? For en utroskabsaffære er jo ikke det samme som en graviditet. Det vil kun en faderskabsprøve kunne afsløre. Hun må jo også have haft seksuelt samkvem med sin egen mand i den tid, for ellers ville han jo have fået mistanke dengang. Måske ved din søsters veninde mere, om det er helt sikkert, at din nevø har en anden biologisk far.

Det med at love ting på dødslejer kan være byrdefuldt og komplekst. For som familie eller ven er man ikke følelsesmæssigt sporet ind på at sætte grænser eller modsige en person, som er på vej til den anden side. Man kan selv være stærkt berørt i en sådan situation, og først et stykke tid efter opstår de mere sunde og modsigende tanker. Det, der skal siges, skal gerne siges i god tid, før døden banker på, for at vores pårørende ikke skal komme i svære eller umulige situationer. Mon ikke nogle af vores læsere har erfaringer med sådanne situationer?