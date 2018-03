Fejlfortolket sorg kan betyde forkert behandling af udviklingshæmmede

Når udviklingshæmmede pludselig ændrer adfærd og bliver voldsomme eller deprimerede, kan det være tegn på en sorg, ingen har været opmærksomme på, konkluderer ny bog. Men reaktionerne fejlfortolkes ofte og gør, at de ikke altid lever det liv, de faktisk er i stand til, siger forfatterne

En udviklingshæmmet kvinde på et bosted begyndte pludselig at sidde apatisk med tungen ud af munden. Hun var helt grå i ansigtet og ville ikke sige noget. Ingen forstod, hvad der var galt.

Der havde nogle måneder forinden været flere dødsfald blandt beboerne, men kvinden havde deltaget i begravelserne som de andre, og de havde alle talt om savnet af dem, der nu var væk, og pædagogerne tænkte, at alle var videre. Men så kom en af dem i tanke om Poul. Han havde været kvindens gode ven, og måske sørgede hun stadig over tabet? De begyndte at tale med hende om ham hver dag og lavede sammen en mindebog. Lige så stille forsvandt alle tegnene på det, de først troede var en depression.