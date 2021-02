Forældrepar, hvis barn dør under graviditeten, er i dag de fleste steder henvist til en almindelig fødegang sammen med glade, nybagte forældre. I Aarhus er man gået en anden vej med en ny afdeling for forældre, der har mistet, og snart kommer Rigshospitalet med et lignende tiltag. Smerten forsvinder dog ikke