Forelsket i den tredje alder

Hanne Rømer er ikke længere ung, men opfører sig som en teenager. Kroppen sitrer, og det er ikke kun, fordi hun har et dårligt knæ og diabetes 1. Som et stigende antal danskere har hun fundet kærligheden i en høj alder

H anne Rømer betragtede sine gamle klassekammerater. Det var svært at se, hvem der var hvem, her 50 år efter at de var blevet studenter. De var 12 mennesker samlet ud af en klasse på 20. Fem havde meldt afbud, to var døde, og den sidste havde de ikke kunnet finde.