Forfatter: Gør plads til glimt af lykke

Hvordan skaber man et psykisk frirum, hvor der er plads til de lykkelige stunder? Det skriver psykolog Linda Burlan Sørensen om i bogen "Fængslende tanker", som du kan læse at uddrag af her

Som psykolog kan jeg gøre en forskel for mennesker, der har det dårligt. Men det er vigtigt at holde fast i, at vi ikke kan nå en konstant tilstand af lykke, og at selv den bedste psykolog ikke kan fjerne den smerte, som livet også indebærer. Der laves målinger over verdens lykkeligste, og danskerne har i mange år ligget højt på listen. Uden at komme ind på præmisserne for undersøgelsen vil jeg anfægte brugen af ordet ”lykke”.

Vi er måske mere tilfredse end andre folkeslag, men det har kun lidt med lykke at gøre. For lykken tilhører et andet niveau, end tilfredshed gør. Lykke kommer i glimt. Det kan være nogle få sekunder og være helt individuelt. Du kan blive overvældet af lykke, men du kan ikke være konstant lykkelig. En fødsel eller en lottogevinst på 10 millioner kan gøre dig lykkelig i dage eller uger, men du kan ikke gå rundt og være lykkelig altid. Jeg kan huske et strejf af lykke på en tur til Thailand med mine børn. Det regnede nonstop, og overalt var der store oversvømmelser. Mine børn og jeg søgte tilflugt på en restaurant, mens beskidt vand strømmede forbi os udenfor. Og pludselig, mens jeg sad og så på mine børn, blev jeg overvældet af en følelse af varme, kærlighed og en fantastisk lykkefølelse. Det varede kun få minutter, men det var intenst. Denne korte, glimtvise følelse, jeg oplevede, er ikke noget, vi kan stræbe efter. Til gengæld kan vi forsøge at give lykken de bedste levevilkår, for der er større chance for, at de lykkelige stunder kan slå ned, hvis du er psykisk afslappet. Lykken kommer, når du ikke løber efter den. Når du ikke tænker på den, men blot er i øjeblikket.

Regler og normer

Der er samfund, hvor folk er mere tilfredse, men ikke nødvendigvis mere lykkelige. De er tilfredse, fordi der er skabt et samfund, som er mere trygt. Lykken opstår dér, hvor du kan fjerne dig fra den psykologiske rigiditet, som mange har lært at tilpasse sig. Det vil sige alle de regler og normer, vi stiller op for os selv og andre uden at sætte spørgsmålstegn ved dem, og som gør os stressede og frustrerede. For hvor er der plads til livet og de øjeblikke, hvor vi bare lader livet ske? Det er dér, lykken har mulighed for at opstå. Hvis du overtænker tingene, hvis du planlægger meget, og hvis du psykologiserer meget, så fjerner du dig fra livet og lukker ned for de momenter af lykke, der ellers kan ramme dig. I det øjeblik, der er for mange tanker i dit hoved, og du ikke formår at distancere dig fra dem, er du ikke i det, der findes lige foran dig.

En del af det at være menneske betyder også smerte, især hvis vi har relationer. De fleste af os har relationer i form af familie, venner, bekendte, arbejdskollegaer, naboer osv. Og allerede der er vi sårbare, fordi vi enten bliver ramt af andre, eller også rammer vi selv andre. Mennesker kæmper indimellem under nogle vilkår, som vi aldrig nogensinde kan ændre på, og derfor er der heller ingen grund til at opstille endnu flere stramme regler for os selv. Det at have indflydelse på vores liv kommer af at lære at forholde os anderledes til det, der er. Og lige så snart vi bliver klar over, at vi har den form for indflydelse på vores liv, kan vi handle og komme videre.

Så hvad kan du stille op med de vilkår, der nu engang er? Og hvordan kan du give plads til den glimtvise lykke?

Psykisk fleksibilitet

Selvom vi handler efter bedste evne og forsøger at skabe os så god en tilværelse som muligt under de forskellige vilkår, vi nu engang har, er det ikke altid, at udfaldet bliver, som vi havde håbet på. Nogle gange sker de ting ikke, som vi havde troet ville ske. I de tilfælde er kreativitet og psykisk fleksibilitet nøgleord. For kreativiteten gør det nemmere at finde måder til bedst muligt at kunne tilpasse sig de nye omstændigheder og være fleksibel.

Jeg møder en del kvinder i min praksis, hvis drøm om mand, børn, karriere og et hus med en lille have ikke er gået i opfyldelse. For dem er det vigtigt at kunne skifte spor og benytte sig af en anden strategi end den, de hidtil har brugt. Drømmen om at få børn behøver ikke at blive stoppet af, at de ikke har fundet deres livspartner endnu. Og måske er det ikke så vigtigt at bo i hus, hvis lejligheden fint lever op til behovene lige nu. Kærlighed og tryghed kan komme i mange forskellige former.

Stop op, og stil dig selv spørgsmålet: ”Hvad er det, jeg virkelig vil?” Det kræver fleksibilitet at kunne svare på spørgsmålet: ”Hvad vil jeg fortryde om 10 år, hvis det ikke er sket? At jeg ingen børn har fået, eller at jeg ingen partner har?” Det er spørgsmål, der handler om livsværdier og om, hvorvidt man er villig til at udskyde familiedrømmen og vente på sin livspartner, indtil man er 80 år og mødes ved kaffemaskinen på plejehjemmet, eller om drømmen om børn er så vigtig, at der skal handles nu. Det nytter ikke at smelte sammen med sine egne forestillinger om, hvordan livet burde være. Kreativitet og fleksibilitet er også at tilpasse sig og at finde den næstbedste løsning.

Adskil dig fra tankerne

Det handler ikke kun om adfærd og om, at du skal slappe af i sofaen med en god bog eller rejse til eksotiske lande for at kunne give plads til de glimtvise oplevelser af lykke. Det handler også om, at du tankemæssigt skal give dig selv et frirum. Det er her, den metakognitive terapi kommer ind. For der kører jo tanker hele tiden. Tanker om alt muligt. Hvornår finder jeg tid til at svare på mine mails? Jeg skal også forberede min præsentation til mødet på tirsdag! De andre børn kan spille på violin, og min søn har gået til violin i et år og kan stadig ikke spille lige så godt som de andre. De fleste af dem, jeg kender, har styr på deres liv. Mit er kaotisk. Jeg kan heller aldrig gøre det helt så godt som andre.

Du er nødt til at distancere dig fra tankerne, og hvis du kan det, kan du opnå en psykisk afslappethed. Det kaldes detached mindfulness, og det indebærer, at du ikke behøver at forholde dig til alt, hvad der kører rundt i hovedet. Tankerne har deres eget liv som en form for parallelspor.

Men hvordan lærer man så ikke at forholde sig til tankerne? Jeg plejer at bruge dette eksempel: Forestil dig, at din nabo spiller så høj musik, at det føles, som om du sidder lige ved siden af højttaleren. Du har forsøgt alt det, du kan komme i tanker om. Du har banket på døren, du har snakket med politiet, og der er ikke noget at gøre. Larmen fortsætter. Nu kan du gøre to ting.

Den ene er at ringe til veninderne og fortælle om larmen og om, at det er forfærdeligt at bo der, og rette hele din opmærksomhed mod larmen. Hvad sker der med støjen? Den vokser, fordi den er i fokus og fylder hele din bevidsthed. Alternativt kan du sige til dig selv, at du har gjort det, der stod i din magt, og at du ikke kan gøre mere. Du tænder for din computer og ser en film, eller du tager en bog og lægger dig i sofaen. Så vil der være øjeblikke, hvor du ikke hører larm. I hvilken af de to situationer vil det være bedst og lettest for dig at være? Er det dér, hvor du hele tiden retter din opmærksomhed mod lydsporet, eller er det dér, hvor du accepterer, at der er noget støj, der kører i baggrunden?

Sådan er det også med tanker, for tankerne kan også være som et lydspor, der buldrer af sted. Men du behøver ikke at rette hele din opmærksomhed mod dem eller at lade dem styre dig.