Anna efter 50 års ægteskab: Det er bestemt ikke gennem dybe samtaler, min mand viser mig kærlighed

Anna savner som Margit i sidste uges brevkasse, at hendes mand taler noget mere. Men kærligheden har mange forskellige udtryk, og mens den for nogle vises i ord, viser andre deres hengivenhed med tjenester eller berøring

Kære brevkasse

Jeres svar til Margit i sidste uge var virkelig en øjenåbner for mig. Jeg har aldrig tænkt på, at der ligefrem kunne være en diagnose eller et navn på dette fænomen med tavse mænd, der har svært ved at snakke om følelser.

For jeg tror, at der er væsentligt flere mænd end kvinder med de kendetegn.

Jeg har været gift med en mand af samme type i mere end 50 år nu, og jeg kan virkelig genkende Margits fortælling. Det er et stort savn i et ellers velfungerende forhold, at det ikke er begge parter, der er interesserede i en dyb, fortrolig samtale.