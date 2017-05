Er det hårdere at være barn og ung i dag end tidligere?

Materielt set har de aldrig haft det bedre. Alligevel er danske unge pressede, siges det. Kristeligt Dagblad har bedt fire iagttagere om en vurdering af den nye generations udfordringer

Lægen: Skilsmisser ­og elektronisk legetøj skaber ensomhed



Jeg er lykkelig over ikke at være barn og ung i dag. Det er langt mere ensomt, end da jeg selv var ung. En stor del af forklaringen er, at langt færre er med i en fritidsforening og hele det fællesskab, der følger med der.



Da jeg var ung, boede jeg nærmest på tennisbanen. Der var altid mennesker, både jævnaldrende og ældre, jeg kunne spejle mig i og lære af. Der var nærvær og sammenhold, og man lærte helt naturligt de sociale spilleregler.

I dag har den elektroniske verden overtaget fritidslivet. Utrolig mange børn og unge bruger alt for meget af deres tid foran fjernsynet, på computere og de sociale medier, og de gør det ofte alene.

IPad’en er blevet den nye barnepige allerede fra to-treårsalderen, og jeg kan se og høre, at børnene derfor føler sig mindre set og værdsat. Og hvordan der er skabt en kultur, hvor mange unge spiser de fleste måltider alene foran skærmen.