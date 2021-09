Frivillig i Center Sandholm: Cyklen et tiltrængt legetøj for børnene. For de voksne en mulighed for at komme ud

Har man mulighed for at hjælpe andre, så har man også en forpligtelse. Det mener 77-årige Kjeld Boitang, der siden 2015 har været frivillig for Røde Kors i modtagecenter Sandholm. Tre formiddage om ugen bruger han sin pensionstilværelse på at hjælpe nytilkomne asylansøgere ved at skaffe og reparere cykler til dem