Gener gør kvinder mere empatiske

For 20 år siden foretog forskere fra University of Cambridge i Storbritannien et unikt forsøg, der bekræftede, at denne evne til ”tankelæsning” er ganske reel, men også ulige fordelt

Empati. Måske er du selv god til at tolke, hvad andre tænker blot ved at se dem i øjnene. Eller også kender du sikkert nogen, der er det.



For 20 år siden foretog forskere fra University of Cambridge i Storbritannien et unikt forsøg, der bekræftede, at denne evne til ”tankelæsning” er ganske reel, men også ulige fordelt. Der kan være endog meget store forskelle. Kvinder er dog gennemsnitligt bedre til det end mænd. Nu, 20 år senere, har det samme forskerhold så gentaget forsøget på 89.000 mennesker fra hele verden.



Det gør det til den største test af kognitiv empati nogensinde, men det har ikke ændret konklusionen: Kvinderne er stadig bedre til at læse andres tanker end mændene. Måske endnu mere interessant bekræfter den nye forskning, at det er vores gener, der afgør, hvor nemt vi kan aflæse andre. Og at de brugte gener er forskellige fra mænd til kvinder.



En af de ledende forskere bag undersøgelsen er professor Thomas Bourgeron fra Paris Diderot Universitet. Han siger til videnskabsmagasinet Daily Science:



”Dette nye studie demonstrerer, at empati er delvist genetisk bestemt, men vi må ikke glemme de andre vigtige sociale faktorer såsom tidlig opvækst og oplevelser fra før fødslen.”