Generation Selfie er en flok modige unge

Generation Y, også kaldet Generation SoMe, Hollywood og X-Factor, er en generation af drømmere uden jordforbindelse. Det er i hvert fald sådan, de risikerer at blive fremstillet i programmer som Generation Hollywood, men er det et realistisk billede af en hel generation?

Generation Y er den generation, der er blevet født fra 1980-2000, også kaldet millennials.



Det er den første generation, der er vokset op med altid at have haft en mobil og tablet, og hvor de sociale medier altid har fyldt meget i deres hverdag. Øgenavnet Generation Selfie bliver derfor også hyppigt brugt, når snakken falder på den omtalte generation.

Med de sociale medier er det muligt for alle at iscenesætte sig selv og med få klik på tusindvis af følgere, og vejen til Hollywood kan derfor også virke kortere for de håbefulde unge. Men selvom Hollywood virker tættere på, er der stadig rigtig mange om buddet og derfor også længere at falde, hvis drømmen ikke går i opfyldelse.



I dokumentarserien Generation Hollywood, som for tiden vises på DR3, følger vi netop seks unge mennesker, der for alt i verden vil undgå et 9-16 arbejde og satser alt de har på at slå igennem som skuespillere i Hollywood.



Ifølge fremtidsforskeren Marianne Levinsen, cand.scient.pol., der er forskningschef på Center for Fremtidsforskning, har programmer som Generation Hollywood en tendens til at vise et noget ensidigt billede af unge mennesker, der drømmer stort og tager chancer.



"Generation Hollywood viser jo de unge på en bestemt måde. Det bliver lidt ligesom et realityshow som Paradise Hotel den måde, de fremstiller dem på," forklarer Marianne Levinsen og fortsætter



"I virkeligheden har vi en generation af unge, der ikke er så bange for at kaste sig ud i livet og skabe noget. Det er noget, de blandt andet har lært gennem skoletiden, det her med at satse på sine talenter. Til gengæld er de også klar over, at de kan risikere ikke at lykkes. De unge er mere indstillet på, at der er noget, der skal prøves af, men tager det også mere stille og roligt, hvis det ikke bliver til noget."

I programmet Generation Hollywood følger man de unges higen efter et gennembrud i Hollywood, og det er derfor både momenter af sammenbrud og ekstase, der gives indblik i. Man kan derfor også få en tanke om, at de unge har nogle urealistiske drømme. Men dette kan have noget at gøre med, hvordan generationerne har lært at italesætte tanker og drømme.



"Hvor min generation måske mere var én, hvor vi lærte at holde kortene tæt ind til kroppen, har vi en generation, der tør at sige højt, og have en dialog om, hvad de vil. Den her generation er den første, der har haft rigtigt familiedemokrati. De unge har kunnet have en holdning til forbrug og karriere," forklarer Marianne Levinsen.

Ifølge medieforsker på Roskilde Universitet Hans Ulrik Rosengaard, kan programmer som Generation Hollywood skabe en misvisende idé om, at en tendens er noget, som gælder for en hel generation.

"Når man laver sådan en generationsmarkør som Generation Hollywood, kan det være et udtryk for nogle tendenser i tiden, man gerne vil vise. Men der hvor det går galt er, når man kommer til at give udtryk for, at de her tendenser bor i subjekterne – altså, at det at være på en bestemt måde sidder i de unge," forklarer Hans Ulrik Rosengaard.

At de seks unge mennesker i Generation Hollywood gerne vil til Hollywood, kan til gengæld sige noget om, hvor meget medierne fylder i vores tid, forklarer Hans Ulrik Rosengaard.

"Til gengæld kan man sige noget om den tid, vi lever i, der ikke har noget med generationen at gøre, og det er, at vi har fået et andet forhold til forfængelighed, og det at ville være i medierne," siger han.