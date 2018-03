Gåturen er tilbage med fornyet kraft

Efter årtier med højintens motion som crossfit, spinning og zumba er gåturen på vej tilbage som sundhed for krop og hjerne, mener Anna Skyggebjerg, som er aktuel med bogen ”Gå tur”

Gåture er ikke kun et spørgsmål om at motionere og holde sig i form. Det at sætte den ene fod foran den anden har også en eksistentiel dimension, som igennem årtusinder er blevet dyrket af filosoffer som Aristoteles, Augustin, Nietzsche og Kierkegaard.

Ligesom videnskabsmænd og digtere – Alexander von Humbolt, vennerne Goethe og Schiller, Arthur Rimbaud og Henry David Thoreau for at nævne en håndfuld – har koblet gåture sammen med tankevirksomhed.