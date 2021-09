Hun banker på døren til alvorligt syge med sin violin i hånden: Musikken flygter ikke fra tragedien

På Rigshospitalet ligger nogle af landets mest syge børn. Nogle af dem har så svækket et immunforsvar, at de ligger i isolation. For de kan dø, hvis de får en infektion. Ved indgangen til isolationsstuer er der ofte en sluse, man kommer ind i, før man træder ind på stuen. I den sluse skal døren ud til gangen lukkes, før en anden dør ind til barnet kan åbnes. I sådan en sluse kan der lige nøjagtig klemmes en harpe, to nodestativer og en violin ind. Og så de to, der spiller på instrumenterne. Og det er der faktisk nogle, der gør.