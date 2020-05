For to en halv måneder siden rejste den velintegrerede og vellidte syriske kvinde Huda Ali Ahmad tilbage til Syrien med sine tre børn. Med på turen var en 25 år ældre mand. I Danmark troede myndighederne, at det var hendes svoger. I virkeligheden var han hendes mand og børnenes far. Ni dage senere dræbte han Huda Ali Ahmad og deres otteårige søn