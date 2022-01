Hvad er livskraft, og hvor finder man den?

Nogle mennesker synes at have en særlig evne til at tage livet på sig. Men hvor stammer livskraften fra? Og kan alle mennesker finde den frem?

På en sofa i Østjylland ligger en mere end 100 år gammel mand i disse første dage af år 2022 og er overbevist om, at han snart skal dø. Han tager ikke længere næring til sig og har gjort sig det klart, at livet er ved at være forbi. Men måske er døden ikke helt så nær, som manden selv forestiller sig, for præsten, der jævnligt besøger ham, oplever, at han stadigvæk er både nysgerrig og omsorgsfuld og stiller spørgsmål til sine omgivelser. Præsten tror derfor på, at manden har livskraft i sig til at leve lidt endnu.