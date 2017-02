Hvad holder kærligheden i live – og hvad slår den ihjel?

Ønsket om at skabe glæde i den andens liv er centralt for det gode forhold, men den fysiske tiltrækning er overvurderet, mener psykoterapeut og sognepræst

Sådan holder du liv i kærligheden



Respekter hinanden og søg at skabe glæde i hinandens liv.



Find en fælles humor og dyrk evnen til at sige ”pyt”. Det er vigtige byggesten til at klare konfliktstof, så de ikke vokser ud af proportioner.

Vær nysgerrig på din partner. I stedet for konstant at realisere dig selv, skal du fordybe dig mere i jeres forhold. Vi tror, vi kender hinanden, men gør vi egentlig det?



Giv din partner plads. Både til at udfolde sig, men også til at vise svaghed. Det er en stor kærlighedserklæring at turde vise svaghed og stole på, at man ikke bliver forladt.



Vær generøs. Med din tid og med at investere dig selv i forholdet. I er et team, der skal få hinanden til at lykkes.

Sådan slår du kærligheden ihjel



En hyppig årsag til konflikt er, at den ene part føler sig nedgjort, fordi den anden er bedrevidende og uinteresseret i at høre andre meninger.

Læs også: Vi udliciterer jagten på kærligheden

Mange har en tendens til at sætte sig selv først. Vi vil først og fremmest have vores eget liv til at fungere og går sjældent på kompromis med egne mål og visioner.



Vi er generelt utålmodige, også i vores næreste relationer. Men i perioder er man nødt til at acceptere, at ægtefællen og livet i øvrigt bare skal holdes ud. Det hele kan ikke være sjovt hele tiden, nogle gange er livet hårdt med små børn, nybyggeri, sygdom og så videre. Nogle par giver op, fordi de ikke vil vente på, at det gode kommer tilbage.

I Danmark er der stort fokus på den fysiske tiltrækning som et fundament for et sundt parforhold. Men det er der ikke belæg for. I flere tilfælde forholder det sig direkte modsat, hvor den seksuelle spænding gør, at man enten søger den uden for forholdet, eller at den fastholder en i et forhold, der ikke har den nødvendige tryghed og fremdrift til, at det kan blive et varigt og for begge parter tilfredsstillende forhold.



Kilder: Christina Copty, psykoterapeut og forfatter til bogen ”Den Svære Kærlighed; Om Narcissisme og Parforhold” og Michael Brautsch, sognepræst ved Frederiksberg Slotskirke og del af ekspertpanelet i DR1-programmet ”Gift ved første blik”.