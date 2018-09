Det kræver mod at række hånden ud, når en relation er gået i stykker

Forfatter, psykoterapeut og teolog Ilse Sand giver i ny bog bud på, hvordan brudte forhold til andre kan genoprettes, og hvornår det er bedre at droppe en belastende relation

Ilse Sand har som psykoterapeut ofte rådet en klient til at lægge afstand til et andet menneske, hvis relationen var for belastende. Men det er ikke den hat, hun har på i sin nye bog, ”Savner du én? Guide til at hele en beskadiget relation – eller give slip”, der netop er udkommet på Forlaget Ammentorp.

”Man skal ikke for enhver pris holde fast i en relation, der er belastende for en selv eller begge parter. Men det er min erfaring som psykoterapeut, at mange depressioner og nedture er begyndt med, at en relation er gået i stykker. Og at der er rigtig megen lidelse forbundet med det. Derfor er jeg optaget af at hjælpe folk til en afklaring, som kan give både god bedring og gode resultater i forholdet til den person, man har brudt med eller har det svært med,” siger Ilse Sand.

Hun er oprindelig uddannet teolog og tidligere præst i folkekirken. Sideløbende har hun uddannet sig til psykoterapeut og haft egen praksis. Den er p.t. lukket, fordi Ilse Sand, der blandt andet er kendt for den internationale bestseller ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” nu bruger det meste af sin tid som forfatter til selvhjælpsbøger.

Den nyeste, ”Savner du én?”, henvender sig til mennesker, der har mistet kontakten til et familiemedlem eller ven efter et brud, eller som oplever, at forholdet til en anden er blevet problematisk.

Det er en situation, som mange danskere er i, viser en YouGov-undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort i B.T.metro. Her svarede 23 procent af de adspurgte, at de har kappet forbindelsen til enten forældre, børn, bedsteforældre eller søskende. Og Kristeligt Dagblads brevkasse, ”Spørg om livet”, får ofte spørgsmål fra mennesker, der har behov for gode råd til, hvordan de kan leve med et brud eller genoptage kontakten til en nærtstående.

I sin nye bog præsenterer Ilse Sand forskellige strategier, som kan være en hjælp, hvis man gerne vil genoprette eller forbedre en relation. Hun kalder sig i denne forbindelse for ”overvejende relationens advokat”, fordi hendes ærinde er at inspirere til at se nye muligheder i forhold, som man måske har opgivet.

”Relationer betyder meget for vores trivsel. Ifølge nyere forskning lever mennesker med gode relationer længere. Mens mistrivsel ofte viser sig at have rod i en relation, der har lidt skade,” siger Ilse Sand og fortsætter:

”Jeg har opdaget, hvor lidt mange ved om, hvordan man kan reparere et forhold, der er gået i stykker. Mange tror, at det handler om at lave noget om ved den anden, og at der er brug for en masse forklaringer for at retfærdiggøre sig selv. Men den forandring skal man foretage inde i sig selv. Ellers kan man nemt sidde fast i den oprindelige konflikt, for den anden gider ikke høre på alle de forklaringer.”