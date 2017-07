Hvilken betydning har Sørine Gotfredsen som debattør?

I anledning af Sørine Gotfredsens 50-års fødselsdag giver Naser Khader, Anna Libak og Søren Krarup deres bud på hendes betydning som debattør

Folketingsmedlem Naser Khader (K)

"Hun siger, hvad hun mener uden at lave konsekvensberegninger. Og så er hun skæv. Hun ser tingene med anderledes briller end mainstream, og på den måde har hun været med til at skabe nogle debatter. Og så vil hun ikke sættes i bås. Jeg lærte hende at kende i 1990’erne, da hun arbejdede som journalist og lavede et interview med mig om mit forhold til Danmark, og vi udviklede et venskab. Siden er der mange, som har forsøgt at omfavne hende og gøre hende til deres. Hun har flirtet med Tidehverv, men hun foretrækker at være uafhængig."

"Debatkulturen i Danmark er præget af mange døgnfluer. Sørine hører til undtagelserne, fordi hun debatterer på en bund af belæsthed. Hun er nysgerrig og belæst, hvad enten man vil drøfte boksning eller Kierkegaard.”





Konstitueret chefredaktør på Berlingske Anna Libak

”Hun er en vigtig stemme både som præst og samfundsdebattør. Hun forsøger at gøre klart, at kristendommen, modsat hvad mange danskere tror, ikke binder mennesket, men sætter mennesket frit og gør mennesket både værdigt og myndigt. Mennesket har brug for at forklare sig selv. Hvis det ikke