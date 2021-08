Hvor mange venner har man egentlig brug for?

Er der en grænse for, hvor mange venner man kan have? Det spørgsmål har den britiske professor Robin Dunbar brugtårtier på at udforske som professor i antropologi og evolutionær biologi ved universitetet i Oxford. Man skal ikke bladre længe i forskningsartikler om venskab, før man støder på hans navn, og hans tidligere bøger er oversat til kinesisk, japansk, italiensk, polsk og enkelte til svensk. Han er kendt for at have kortlagt venskabets anatomi og sat tal på, hvor mange venner et menneske kan have, nemlig 150.