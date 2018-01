Hvordan lever man med et menneske, der har narcissistiske træk?

Agnete er vokset op med en mor, hun mener er narcissist. Deres relation er drænende, men alligevel ønsker hun ikke helt at afbryde kontakten

Kære brevkasse

Sidste fredag læste jeg om Christina og det problematiske forhold, hun havde til sin mor.

Jeres svar til hende var en øjenåbner for mig, for jeg syntes, at jeg kunne nikke genkendende til mange af de ting, som Christina beskrev i sit brev.

Efter at have læst jeres klare definition på en narcissist, kan jeg med sikkerhed skrive, at jeg selv er vokset op med en narcissistisk mor. I mit voksenliv adskiller jeg mig fra Christina ved at have mand og børn og være lidt ældre end hende.