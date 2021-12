Hvordan sikrer vi et værdigt liv på plejehjem?

I takt med, at vi lever længere, bliver andelen af ældre større. Så hvordan følger plejehjemmene med udviklingen og sikrer et værdigt liv for de ældre? Og hvilke tanker gør beboerne på plejehjemmene sig om at være flyttet hertil? I dette afsnit taler vi med journalist Benedikte Rasmussen, der har skrevet om netop de spørgsmål i artikelserien "livets sidste adresse".

Journalist Benedikte Rasmussen, der har skrevet artikelserien "livets sidste adresse", fortæller om, hvordan plejehjemsbeboere oplever at flytte hertil fra eget hjem.

