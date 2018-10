Hvorfor husker nogle barndomsminder tydeligere end andre?

Minder er personlige, og nogle efterlader større aftryk i mennesker end andre. Den gennemsnitlige dansker kan huske tilbage til fireårsalderen, men for nogle endnu længere tilbage. Det kan blandt andet have noget med køn, uddannelse eller oplevelsens vigtighed at gøre

For den 52-årige tidligere skolelærer Inger-Margrete Kabel er det første barndomsminde en aften, hun ligger i sin tremmeseng på børneværelset. Hun har røde hunde og føler sig skidt tilpas. Hun husker, hvordan hendes far forsigtigt løfter hende fra tremmesengen og den smerte, hun følte i nakken på trods af faderens nænsomhed. På det tidspunkt var Inger-Margrete Kabel endnu ikke fyldt tre år, fortæller hun. En anden med et tidligt minde er journalisstuderende Camilla Jauch på 25 år, der kan genkalde en uheldig episode fra sin tid i dagpleje, da hun var to år gammel. Nysgerrigt undersøger hun en sten, hun har fundet, og kommer til at stikke den op i næsen. Camilla Jauch husker tydeligt genskæret fra sirenelamperne, turen til hospitalet, den hvidkitlede læge, og hvordan hendes mor spurgte ind til hændelsen efterfølgende. De har begge valgt at dele deres erindringer med Kristeligt Dagblad i en rundspørge på Facebook.

Inger-Margrethe Kabel og Camilla Jauch er undtagelser, for de fleste husker ikke noget fra deres helt tidlige barndom. Men hvorfor er det egentlig, at vi husker barndommen så forskelligt og i så forskellig en grad?

Center for selvbiografisk hukommelsesforskning, der hører under Aarhus Universitet, forsker blandt andet i spædbørn og børns udvikling af hukommelsen, og i det forskningsfelt finder man forklaringen på, hvorfor nogle har lysende klare minder fra barndommen, mens andre ikke har.

”Noget, der har betydning for hukommelsen, er, hvor meget man er blevet talt til som barn. Om man er blevet spurgt ind til, hvad man har oplevet i løbet af dagen, og om man har fået lov til at fortælle frit om oplevelserne. Når forældre stiller børn åbne spørgsmål, øver børnene sig i at huske, hvad de har lavet, og de øver sig i at sætte ord på oplevelserne. Det udmønter sig faktisk i, hvor god man er til at huske minderne på et senere tidspunkt,” fortæller Osman Skjold Kingo, der er lektor ved center for selvbiografisk hukommelsesforskning.

Der findes dog en række andre faktorer, der også har betydning for, om voksne husker ting fra barndommen. Tilbage i 2013 lavede center for selvbiografisk hukommelsesforskning en undersøgelse, hvor man blandt andet spurgte 1000 danskere til deres første minde. Her viste det sig, at både køn og uddannelse har indflydelse på vores personlige hukommelse.

”Der er forskel på kønnene. Det er ret konsekvent både i vores undersøgelser og i udenlandske undersøgelser, at kvinder husker længere tilbage end mænd. Vi har undersøgt personer mellem 20 og 70 år, og sammenligner man resultaterne fra den undersøgelse med lignende undersøgelser af børn, er det utroligt nok sådan, at børn husker lige godt, hvad end de er drenge eller piger,” siger lektoren.

Den tendens kan hænge sammen med, at kvinder typisk er mere trænede i at fortælle om deres personlige erindringer med højere detaljegrad end mænd.

Der er også påvist en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og selvbiografisk hukommelse.

”Desto længere uddannelse, desto længere er folk typisk i stand til at huske tilbage. Den oplagte forklaring er, at uddannelsesniveau og intelligens hænger sammen. Personer med en lang uddannelse har typisk også store forventninger til egne mentale evner i for eksempel hukommelsen, så det kan også være en del af forklaringen,” siger Osman Skjold Kingo.

Man kan nogle gange opleve, at en barndomsven tydeligt husker episoder, som man ingen erindring har om. Men det er der ikke noget ualmindeligt ved, fortæller Asmus Vogel, der er neuropsykolog på hukommelsesklinikken ved nationalt videnscenter for demens på Rigshospitalet.