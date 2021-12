Hvornår kan vi komme hjem? Journalist på avisen var strandet i Aalborg

Okay – de havde da sagt, at der ville komme sne. Men at både tog, busser, fly og taxaer pludselig holdt stille og lukkede os inde i Danmarks fjerdestørste by, det havde jeg nok ikke lige set komme

Tænk, at man kan blive så glad for en overdækket arkade. For julemusik i højttalerne, varm kaffe og mulighed for at få opladet sin telefon: livlinen til Rejseplanen, som jeg desperat håber, vil oplyse nyt om muligheden for at komme med et tog eller en bus sydpå. Det sker desværre ikke. Lige nu er det bedste bud, at vi kan komme af sted ved middagstid torsdag efter næsten et døgn uden afgange.