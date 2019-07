Vi behøver strengt taget ikke længere en partner. Siden 1960’erne er samfundet i høj grad indrettet, så parforhold og ægteskab ikke er en forudsætning for at kunne klare sig – selv børn kan vi få alene. Men på trods af en udvikling, der ofte ses som den enkeltes frigørelse, er parforholdet stadig normen og måske et udtryk for en skæbnelængsel