Den 84-årige svenske læge Elisabet Abelin-Norell lider af et alvorligt synshandicap, der betyder, at hun har måttet opgive et aktivt liv og i dag føler sig isoleret og frataget næsten al livskvalitet. Til april tager hun til Schweiz for at få såkaldt assisteret selvmord, men hvordan kan hun tage så drastisk en beslutning på baggrund af dårligt syn og hørelse?