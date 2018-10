Pia Olsen Dyhr: Jeg har haft brug for mange chancer

Formand for SF og tidligere minister Pia Olsen Dyhr fortæller i ny portrætbog åbent om sin svære opvækst med en syg og alkoholiseret far, om de mange politiske kampe i partiet og som sit forhold til tro og kristendom. ”I kirken kan jeg være mig selv og finde ro,” siger hun

Pia Olsen Dyhr holder af den danske salmeskat, især N.F.S. Grundtvigs salmer. En af dem, er hun særligt glad for, påskesalmen ”Tag det sorte kors fra graven”, som hun synger til fest som til sit eget bryllup, til begravelser som sin fars, og når hun har en dårlig dag på Christiansborg:

”Tag det sorte kors fra graven. Plant en lilje, hvor det stod. Ved hvert skridt i dødninghaven blomster spire for vor fod.”

Hun kan den udenad og citerer højt de første linjer af salmen ud i stuen, hvor solens milde efterårsstråler falder ind fra vinduerne og haven udenfor på en stille villavej i Brønshøj ved København.

”Det er en af de salmer, jeg elsker højest, for påsken handler jo om Jesu opstandelse og betyder meget for den kristne tro. Men for mig handler den også om livet. Der er ting, der kan være triste og sørgelige, men så kommer der noget nyt og bedre. Det er vigtigt, at man kan få en ny chance. Jeg synes, at jeg i mit liv har haft brug for nye chancer,” siger Pia Olsen Dyhr og tilføjer, at hun også sang den, da SF røg ud af regeringen i 2014, for også SF havde brug for en ny chance.

”Det er noget af det værste, jeg har været med til”, siger hun om den aften og nat, hvor uenighed om regeringens salg af en del af DONG Energy splittede partiet, og den daværende formand, Annette Vilhelmsen, kastede håndklædet i ringen.

I mange år har den 46-årige formand for SF, Socialistisk Folkeparti, gået stille med dørene om sit forhold til tro, kristendom og kirke. I de unge år i SF’s ungdomsorganisation, SFU, fordi ”det var rigeligt, at jeg var sådan en meget venstreorienteret type, jeg behøvede ikke gøre mig endnu mere mærkelig”. Og senere, fordi hun mener, at tro og religion er en privatsag, og at det fylder for meget i det offentlige rum.

Det er også først i de senere år, at hun er begyndt at fortælle åbent om sin opvækst i et socialt boligbyggeri i Vallensbæk på Københavns vestegn. Her boede hun fra 11-årsalderen efter sine forældres skilsmisse alene med sin far, der var kronisk syg af diabetes og alkoholiker og ikke magtede at skabe et trygt hjem for hende.

Når hun har været tavs om det tidligere, var det blandt andet, fordi det var for svært at tale om. Men også fordi hun ikke ønskede at få en offerrolle, for ”det er ikke synd for mig. Jeg vil være stærk, og jeg er bevidst om, at jeg har klaret mig godt”, som hun siger.

Nu bliver hele hendes livshistorie, både den personlige, den trosmæssige og den politiske, foldet ud og fortalt i journalist, forfatter og politisk kommentator ved Berlingske Thomas Larsens bog, ”Pia Olsen Dyhr. Mønsterbrud og opbrud”, der udkommer mandag den 22. oktober på forlaget Gyldendal. I forordet skriver Thomas Larsen, at ”bogen er et portræt af en kvinde, hvis liv på det personlige plan har været præget af sociale mønsterbrud og på det politiske plan af de dramatiske opbrud, der har kendetegnet venstrefløjen og SF i de sidste årtier”.

Når hun i dag er klar til at fortælle om sin bagrund, skyldes det, at hun gerne vil være en rollemodel for børn, der står i den samme situation, som hun gjorde engang, så de kan opleve, at man godt kan klare sig trods hårde opvækstvilkår.

”Men det er også et opråb til de voksne om at se de børn og hjælpe dem på vej, ligesom jeg selv er blevet det af nogle, der så mig. Og så synes jeg, at det er vigtigt, at folk ved, hvem vi politikere er,” siger Pia Olsen Dyhr, der ser frisk og fit ud i rød t-shirt med feministslogan og sorte bukser.

I bogen fortæller hun, at hun altid har haft en mekanisme i sig, der siger ”videre – uanset hvad der sker”. Og at det er sådan, hun har overlevet i sit liv.

”Jeg kommer altid videre, måske også, fordi jeg aldrig har været god til at mærke efter og mærke mig selv. I stedet har jeg handlet. Men det er noget, jeg arbejder på at blive bedre til. Også til at styre mit temperament. Min far havde et ekstremt temperament, og det var jo ikke rart at være i nærheden, når han eksploderede. Den slags reagerer jeg fortsat på – når jeg for eksempel oplever at blive råbt efter på gaden, hvilket man kan opleve som politiker. Men jeg lader det ikke længere styre mig.”

”I dag får jeg noget af vreden og stressen ud af kroppen ved at løbe en tur, og som noget nyt er jeg også begyndt at dyrke yoga flow, der har et højt tempo. Det er mere hensigtsmæssigt end for eksempel at smide noget efter Lars Løkke,” siger Pia Olsen Dyhr og griner ved tanken om at miste besindelsen over for Danmarks statsminister, der hedder Rasmussen til efternavn og er formand for partiet Venstre.

Når Pia Olsen Dyhr blev boende hos sin far, mens lillebroderen og storesøsteren flyttede med moderen, skyldtes det, at de havde et tæt forhold. Og hun havde en stærk beskyttertrang over for ham, selvom hun kun var et barn. Når det stod værst til, kunne han true med selvmord, og det var hende, der måtte tage sig af indkøb, rengøring og opvask, hjælpe med insulin og ringe efter ambulancen, når han blev dårlig.