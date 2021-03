22-årig fisker: Måske skulle jeg hellere åbne Grønlands første barbershop

Niclas Sørensen ville have været på universitetet, men hørte så, at der var gode penge at tjene som fisker. Arbejdet er dog hårdt, og han drømmer om at gå i land og få styr på kærligheden

Politikerne taler om olie og minedrift i den grønlandske valgkamp. Men hvad gør den enkelte grønlænder sig af overvejelser om eget liv, landets udfordringer og håb for fremtiden? I denne serie sætter Kristeligt Dagblad fokus på valget og livet i det moderne Grønland.

Når jeg er på havet, arbejder vi i skiftehold. Vi arbejder i otte timer, og så har vi fri i otte timer. Man når ikke så meget andet end at spise og sove og måske se lidt fjernsyn eller træne lidt, før man skal møde igen. Jeg arbejder som fisker for Sikuaq Trawl, som er et af de største private trawlerselskaber her i Grønland, og det har jeg gjort i snart tre år.

Jeg ville egentlig have søgt ind på universitet, men søgte også job som fisker via Royal Greenland, fordi jeg havde hørt, at man kunne tjene gode penge. Og det kan man også.

Jeg arbejder 50 dage i træk, og så har jeg fri og er på land i 50 dage. Mens man arbejder, kan man godt komme til at glemme livet på land, og hvordan det er at have fri. I begyndelsen tog jeg en masse ekstra arbejde, fordi jeg havde lyst til at være af sted og tjene nogle ekstra penge. På et tidspunkt prøvede jeg at arbejde fem måneder i streg med kun 10 fridage undervejs. Der glemte jeg fuldstændigt, hvordan det er, når jeg ikke arbejder. Det eneste, man tænker på undervejs, er at få en god arbejdsdag, hvor det hele kører glat, og hvor man får en god fangst.

Lige nu har jeg fri og har været på land i næsten en måned. Jeg bor i min mors lejlighed her i Nuuk, hvor jeg er opvokset, mens hun bor hos sin kæreste. Jeg går meget op i at træne og tager i fitnesscenter med min kammerat alle hverdage. I går trænede vi kondition, og i dag træner vi bryst. Mine bedste kammerater, Nick og Isak, betyder enormt meget for mig. Isak og jeg har lige fået nøglerne til en ny lejlighed, hvor vi skal bo sammen, og så går vi faktisk og arbejder på at starte et firma sammen.

For det bekymrer mig rigtig meget, hvad jeg skal i fremtiden. Jeg ved, at jeg ikke har lyst til at være fisker resten af mit liv. Det er hårdt arbejde og slider ens krop op.

På et tidspunkt vil jeg rigtig gerne være selvstændig, og det er det, Isak og jeg er lidt i gang med nu. Vi vil gerne åbne en barbershop. Den første i Grønland. Vi kan og skal ikke selv klippe og barbere, men idéen kom, fordi vi kender nogen, der kan og gør det derhjemme. Det er ikke det helt store endnu, men planerne er ret godt i gang, og det er meget spændende.

Jeg synes, at folk i Grønland nogle gange kan have lidt svært ved at se ud over egen næsetip. Der er mange, som ikke ser fremad. Folk går lidt i stå, når de støder på et problem, og der er mange, som ærgrer sig over småting i deres hverdag. Det oplever jeg i hvert tilfælde en del rundt omkring blandt folk, jeg møder. Folk går i stå i stedet for at søge og finde løsninger på problemerne.

Men jeg er alligevel rigtig glad for at bo her, og jeg synes, at Nuuk og Grønland er en rigtig dejlig base at have for sit liv. Det er et lille samfund, hvor folk kender hinanden. Selvom Nuuk er en rigtig by, og den største i Grønland, er den lille i forhold til for eksempel København, som føles meget stor. Stilheden i naturen er fantastisk, og i Nuuk kan man hurtigt komme ud i den og ud, hvor der er en stor følelse af frihed. Om vinteren kan man tage på snescooter eller sejle, hvis man har den rigtige båd. Jeg kan rigtig godt lide at sejle sammen med mine kammerater. Der er flere af dem, der har båd, og det har min far også, Om sommeren sejler vi rigtig tit ud til to hytter for at hygge os og slappe af i weekenderne.

I fremtiden håber jeg selvfølgeligt, at økonomien bliver bedre, og at landet udvikler sig, men jeg håber også bare, at vi bevarer den natur og kultur, vi har. Det er selvfølgeligt et kæmpe land, og der sker nok ikke så meget, medmindre der pludseligt sker en eksplosiv udvikling på en eller anden måde. Men naturen er bare det allerbedste ved Grønland.

Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer til at kunne klare os selv her i Grønland, men jeg er ikke så engageret i politik, og jeg synes faktisk også, at det er et rigtig vigtigt samarbejde, vi har mellem Danmark og Grønland.

Jeg synes, jeg har det godt, og jeg er næsten altid er glad. For tiden går jeg dog og tænker lidt over det med kærlighedslivet. Det går mig lidt på, at jeg altid har haft lidt problemer med damerne og med at holde mig til en, så jeg ved godt, at det måske ikke lige er min tid til at finde kærligheden. Men det vil jeg gerne på et tidspunkt, måske bare ikke lige indenfor de næste par år. Det vigtigste i mit liv er at gøre ting for at passe på mig selv og have det godt. Og så er jeg rigtig glad for at have familie og venner omkring mig, som betyder noget.