Som 94-årig stod Doris Pollas for første gang offentligt frem som lesbisk. I 2018 var hun som den eneste overlevende blandt stifterne inviteret til 70-års jubilæet for Kredsen af 1948, i dag kendt som LGBT Danmark. Og ved festen på Københavns Rådhus besluttede hun, at nu var hemmelighedernes tid forbi