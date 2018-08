Bent Maack mistede for et halvt år siden sin hustru, der døde efter otte år med Alzheimers sygdom. Han mener, at ældreplejens princip om hjælp til selvhjælp førte til uværdige situationer, når hustruen ikke fik hjælp til at spise. Hjælp til mennesker med demens udgør et dilemma, fordi de demensramte ikke selv kan udtrykke sig, påpeger filosof