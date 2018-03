Margit efter 40 års ægteskab: Jeg savner, at min mand taler mere med mig

Efter mere end 40 års ægteskab går det fortsat Margit på, at hendes ægtefælle er en mand af få ord. Hun savner at høre, hvad han tænker og føler, men hvordan får hun lukket ham op?

Kære brevkasse

Tak for brevkassen med så mange store og vigtige temaer. Der tages så mange alvorlige og vanskelige emner op, og jeg læser med stor interesse. Derfor synes jeg næsten, det er lidt flovt at skrive om mine daglige problemer. Men nu har jeg besluttet mig, for det er noget, der går mig på dagligt.

Jeg og min mand har været gift i over 40 år. Vi har fået fire dejlige børn, der for længst er flyttet fra reden, og har en skøn flok børnebørn. Min mand og jeg er nu begge pensionister. Noget, vi egentlig har glædet os til længe.