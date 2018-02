19-årige Lasse er værnepligtig: Jeg står rør med hatten i hånden, da vi holder ét minuts stilhed for prins Henrik

Med det nye forsvarsforlig øges antallet af værnepligtige. 19-årige Lasse Nørby Pedersen er ny værnepligtig ved Aalborg Kaserne. Onsdagen er en helt særlig dag, for her giver chefen meldingen: Prins Henrik er død. Alle delinger holder et minuts stilhed af respekt for kongehuset

Søndag

Efter en hård første uge som værnepligtig er det rart lige at komme hjem til Horsens i weekenden. Jeg får vasket alt mit tøj. Eller næsten, i hvert fald. For uniformen må jeg ikke tage med hjem, før sergenten har vurderet, at jeg har gjort mig fortjent til at bære den uden for kasernen.

Sammen med en af mine nye værelseskammerater fra kasernen tager jeg den totimers togtur retur til kasernen i Aalborg. Det er en befrielse at tale sammen om alt det, jeg synes har været hårdt i den forgangne første uge, og alt det, jeg ser frem til ved den næste.