Jeg vidste, jeg måtte ændre alt, da bilen stod stille på landevejen

D en 11. februar 2006 var jeg på vej hjem fra Fyn, hvor jeg underviste på uddannelsen for hospitalsklovne. Seks år tidligere var jeg begyndt som Danmarks første hospitalsklovn, og lige siden havde jeg arbejdet ekstremt meget, ofte 80 timer om ugen. Jeg underviste, holdt foredrag og arbejdede som klovn. Jeg kom til et kryds, hvor jeg holdt tilbage for hajtænder. Der kom en bil kørende fra venstre, og jeg var sikker på, at den blinkede til højre, så jeg kørte frem – med det resultat, at jeg kørte lige ud foran den anden bil, som trak min bil med sig hen ad landevejen. Jeg hørte et brag og nåede at tænke ”åh nej, jeg har ikke tid til det her, jeg skal hjem”. Det næste, jeg så, var en lysende tunnel. Jeg vidste, at det var sådan, det så ud, når folk var ved at dø og var på vej over på den anden side, og jeg tænkte, at nu var det min tur. Så hørte jeg en mand, der råbte mig ind i hovedet ”hvordan er det, du kører?!”. Det var ham, jeg var kørt ind i.