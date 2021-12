Journalist: Jo ældre jeg bliver, jo flere af min mors ord kommer der ud gennem min mund

Det er den tid på året. Min køkkenvask er fyldt med tjørn. Hvor de fleste måske har indkøb af julegaver eller lys til en otte-armet lysestage på programmet, har jeg andre ting at se til. For årstidens krans laver jo ikke sig selv. Jeg laver altid en ny, når landskabet ændrer sig, og man kan finde nye ting rundt om mosen i mit nabolag. Den kreative udfoldelse resulterer hver gang i det samme rod: Gamle grene og blomster, der skal skiftes ud, og som efterlader et spor af jord gennem lejligheden og ud til skraldespanden. Vasken og køkkenbordet fyldes med nyt og afklippet grønt fra naturen - og endnu mere jord. Et forfærdeligt svineri. På gulvet finder jeg stadig røde, rynkede mariebær fra min forrige efterårskrans, og en gammel kastanje har i flere måneder ligget mellem to gulvbrædder, hvor jeg ikke kan nå den.

Denne artikel er en del af en serie: Fodnoter fra livet Gå til seriesiden

Min mor er blomsterbinder som sin mor før hende, og jeg og mine søskende er vokset op med skovens muld og mos mellem hænderne fra alle de gange, vi har hjulpet hende med at finde vilde materialer til hendes kreationer. Da jeg var barn, var jeg ofte irriteret på hende. Hun trak efterladenskaber fra sit blomsterbinderi og jord op og ned ad trappetrinene, ind i køkkenet og op på køkkenbordet. Hendes gummistøvler var altid våde, uanset om det havde regnet eller ej. Og min stakkels far har i 30 år ilet rundt efter hende med en vaskeklud og en støvsuger. Især har invasionen af køkkenbordet altid været til hans store fortrydelse, for min far er kok og oplært i de strammeste hygiejneregler, og jeg tror ikke, at der findes større fjender end min fars rengøringsvanvid og de potentielt farlige mikroorganismer fra min mors jord. Et umage par, hvis man nogensinde så et. Og jeg, med min dengang forkærlighed for orden og rene kjoler, fattede altid mest sympati for min fars side af køkkenbords-krigen. Blomster skal ikke laves i køkkenet, de hører til i garagen, kunne man høre mig sige. Og som med så mange andre ting, min mor har gjort og sagt, svor jeg, at jeg i hvert fald aldrig ville gøre hende kunsten efter. Nuvel. Skulle det ske, at man stak hovedet ind i mit lille køkken i disse dage, ville man kunne konstatere, at jeg ikke har formået at holde det løfte.

Uden at tænke over det har jeg taget utroligt mange stykker af min mor til mig - jo ældre jeg bliver, jo flere af hendes ord kommer der ud gennem min mund. Simone Nilsson

Jeg er ikke blevet blomsterbinder, men jeg har uden at tænke over det taget utroligt mange stykker af min mor til mig - jo ældre jeg bliver, jo flere af hendes ord kommer der ud gennem min mund. Og jord under neglene er pludselig blevet normalt, når jeg om foråret graver vilde vintergækker op af skovbunden, eller når jeg om efteråret leder efter pudemos. Mit barne-jeg ville måske vrænge på næsen, hvis hun så det. Men der var også så mange ting, hun ikke forstod, så det er okay. For eksempel var hun ikke bekendt med, at hvis naturen får lov at gå den gang, der anses for normal, så vil ens forældre ikke altid være der til at hjælpe med at lave juledekorationerne. Så hvis man til den tid vil have noget, der minder om det, man er vant til, er man nødt til at lære at gøre det selv, mens man kan. Alt er dog ikke tabt for barne-jeg’et, for selvom jeg som voksen klipper grene og blomsterstilke i min vask, præcis som min mor altid har gjort, så husker jeg også den del af mig, der er min far, og rydder op efter mig selv bagefter.

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.