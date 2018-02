Willy mødte ungdomskærlighed kort efter han var blevet enkemand: Kærlighedens veje kan ingen fordømme

Tre uger efter Willy Hanghøj-Petersen havde begravet sin hustru, ringede telefonen. En 50 år gammel, men aldrig glemt kærlighed overrumplede ham og viste, at hjertet nogle gange følger sine egne, ubekvemme veje

Omgivet af høje træer lidt uden for Hundested ligger et selvbygget sommerhus, og i dets døråbning står en nydelig mand. Han er iført nystrøget skjorte og westernslips med to snore ned over brystet. Hans træk er rene, blikket stadig skarpt, og da han viser indenfor, er det med klar røst:

”Ja, jeg undskylder rodet. Jeg er i gang med at sortere, men der kommer hele tiden noget i vejen.”

Og det gør der vitterligt. Willy Hanghøj-Petersen har lige udgivet en bog og er i gang med en ny. Han giver foredrag, har holdt prædikener i den lokale kirke og er en ivrig svæveflyver. I det hele taget lever han et liv, der ikke ligner så mange andre snart 90-åriges, og derfor er det helt forståeligt, at stort og småt fylder de fleste flader ud i det 150 kvadratmeter store hus. Men det er hverken hans rod eller gode helbred, vi er kommet for at høre om, det er hans kærlighedsliv.