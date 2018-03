Kirkegården, havet, urnemuren eller skoven – hvilket hvilested skal man vælge?

De svære beslutninger om valg af gravsted blev igen omtalt, da prins Henriks ønsker om hvilested blev kendt

”Et gravsted? Nej tak, det skal jeg ikke have, for det skal mine børn i hvert fald ikke have besvær med.

Det er en kilde til ekstra økonomiske udgifter. Og dertil kommer den dårlige samvittighed, når børnene alligevel ikke kommer der!”.

Det har jeg hørt mange, mange gange i de mere end 25 år, jeg har holdt foredrag om min bog ”Bogen til mine kære”.

Og jeg har også tit hørt: ”Det, der blev bestemt i den bedste mening af mine forældre, nemlig at der ikke skulle være et gravsted, har jeg været ked af i mange år. Jeg ville gerne have kunnet vise mine børn et gravsted og talt om vores familie og slægt. Det er så tomt.”